Украинцы, которые хотят избежать мобилизации, пытаются нелегально пересечь румынскую границу. Однако такие действия зачастую завершаются для уклонистов неудачами из-за большого количества диких животных и снайперов рядом с Румынией, передаёт Business Insider, ссылаясь на источники.
Как сообщил гражданин Украины, который пытался покинуть страну, в районе Карпатских гор обитают волки и медведи, поэтому сбежать в Румынию непросто.
"Молодые ребята на пропускном пункте рядом с границей предупредили меня, что в лесах полно медведей и снайперов", — подчеркнул мужчина.
Уклонист добавил, что он вместе со своими спутниками был задержан неподалёку от Румынии при попытке бегства. По информации Business Insider, мужчина собирается вновь уехать с Украины, поскольку не хочет служить в Вооружённых силах и не видит будущего для себя в этой стране.
Ранее представитель сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал всех военнообязанных, в том числе женщин-медиков, самостоятельно явиться в украинские военкоматы.
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