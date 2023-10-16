Экс-аналитик ЦРУ Джонсон призвал Зеленского нанять охрану из-за угрозы со стороны США

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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обратил внимание на серьёзный просчёт украинского президента Владимира Зеленского, который доверился Вашингтону, не подумав о последствиях такого решения.

Фото: openverse

По его словам, теперь руководителю Украины необходимо обезопасить себя, поскольку он может столкнуться с угрозой со стороны США. Как пояснил бывший сотрудник ЦРУ, Киев, доверившись Соединённым Штатам, ошибся, как и многие другие государства.

"Всякий раз, когда вы слышите от США "О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!", вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности", — сообщил Джонсон в эфире Dialogue Works.

Он также подчеркнул: сейчас внимание Вашингтона сосредоточено на ситуации в Израиле, поскольку еврейское государство для Штатов находится в приоритете.

Ранее экс-разведчик США Тони Шаффер заявил, что Израиль способен забрать у Зеленского все западные вооружения без какой-либо жалости к судьбе Украины.