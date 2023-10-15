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Республика Сербская заявила о желании заключить договор о поставках газа из РФ

1:06
Мир

Премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович объявил о намерении подписать долгосрочное соглашение о поставках российского газа до конца 2023 года. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия".

Республика Сербская заявила о желании заключить договор о поставках газа из РФ
Фото: Openverse

Вишкович сообщил, что подтверждение этого соглашения было получено в ходе встречи с вице-премьером России Александром Новаком, в рамках которой также присутствовали представители "Газпрома".

Однако, по мнению Вишковича, вопрос поставок российского газа в Республику Сербскую представляет собой непростую задачу. Это связано с тем, что транзит газа в Венгрию происходит через Украину, а в Сербию — через Болгарию. Поэтому ожидается, что Республика будет получать газ по новому газопроводу, который в настоящее время строится из Сербии.

Также Вишкович заявил о наличии альтернативного варианта, который предусматривает газификацию Республики Сербской и строительство двух газовых электростанций мощностью 100 МВт каждая совместно с "Газпромом".

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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