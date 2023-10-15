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Украина может потерять Польшу как союзника после выборов

2:11
Мир

Результаты текущих парламентских выборов в Польше могут негативно сказаться на Украине, сообщает Fox News.

Украина может потерять Польшу как союзника после выборов
Фото: CreativeCommons

"Поляки обеспокоены. Некоторые из них переживают насчёт объёма социальной поддержки в сфере образования, жилья и здравоохранения. Их беспокоит отсутствие результатов на поле боя и как это отразится на российско-украинском конфликте, а также расходы. Они тревожатся о том, сохранят ли США свое могущество", — пишет издание.

Большинство экспертов считают, что правящая партия "Право и справедливость" не получит абсолютное большинство на предстоящих выборах и, возможно, придется формировать коалицию с крайне правой "Конфедерацией", которая выступает за уменьшение поддержки Украины. Этот раскол в политической среде страны отражает неопределенность в отношении помощи соседу. Одним из спорных вопросов стал импорт дешевого зерна из Украины, что привело к недовольству польских фермеров, чувствующих себя незащищенными.

Статья напоминает о высказываниях Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, где он отмечал, что "политический театр" вокруг экспорта зерна выгоден только Москве, что вызвало недовольство Варшавы. Президент Польши Анджей Дуда ответил, что Украина ведет себя как утопающий, за все цепляющийся и грозящий утопить тех, кто пытается помочь.

В марте этого года пять стран ЕС, приграничных с Украиной (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия), обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный потоком зерна из Украины. Еврокомиссия ввела временные ограничительные меры, действующие с 2 мая, а в июне их продлили до 15 сентября. Однако после этой даты власти Словакии, Венгрии и Польши односторонне объявили о продлении запрета.

В ответ на это Киев обратился с жалобами в Всемирную торговую организацию (ВТО), что привело к ухудшению отношений Украины с ее партнерами.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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