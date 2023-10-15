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Украина надеется получить в аренду средства ПВО у других стран на зимний период

1:12
Мир

В планах Украины — взять средства противовоздушной обороны в аренду у других стран на зимний период. Об этом сообщил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Украина надеется получить в аренду средства ПВО у других стран на зимний период
Фото: "Soviet S-200 'Vega' missile - Warner Robins museum" by Support your local Air Museum! (HawkeyeUK) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Представитель ВСУ заверил, что Киев уже брал средства ПВО в аренду у некоторых партнёров, потому что все понимают, что никто просто так свою военную технику давать Украине не станет.

"Никто свои ПВО просто так нам не отдаст, это понятно. Почему так долго поставляют, почему дозированно? Нет ПВО столько в мире, чтобы взять нам и отдать сразу, нужно с пониманием к этому подходить", — пояснил Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.

Советник командования воздушных сил ВСУ заверил, что ПВО Украины усиливается, частично за счёт "немного морально устаревших комплексов". Но всё равно Киеву требуется больше ПВО, подчеркнул Игнат.

"И то, что Украина может получить в пользование на тот же отопительный период, — это большой положительный знак", — добавил он.

При этом Игнат предпочёл не говорить о том, кто именно собирается дать Украине свои ПВО в аренду.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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