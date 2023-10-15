Министр финансов Украины Марченко обвинил Запад в "усталости и слабости" на фоне СВО

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Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в Киеве наблюдают, как Запад проявляет "усталость" от конфликта и на фоне этого выказывает свою "слабость".

Фото: openverse

По его мнению, подобная реакция западных партнёров на происходящее — готовность "забыть" о конфликте на Украине.

"Я наблюдаю большую усталость, большую слабость наших партнёров. Они хотели бы забыть про войну", — заявил Марченко в интервью Reuters.

Кроме того, по мнению украинского министра, ослабление интереса к СВО может быть связано с грядущими выборами в США и Европарламент в 2024 году.