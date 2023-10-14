Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* рассказал, в чём заключались две фатальные ошибки ВСУ, которые привели к нынешнему печальному её положению.
Чиновник уверен, что первой ошибкой стало желание Киева во что бы то ни стало отстоять Бахмут. Вместо того, чтобы направить ресурсы на южное направление, украинские власти потратили на бои в Бахмуте слишком много живой силы и техники.
"Ради мифа о "Фортеце Бахмут" было потрачено очень много войск, техники, ресурсов. Сначала на оборону на невыгодных рубежах, потом (и сегодня) на попытку взять груды щебня, оставшихся от Бахмута обратно", — написал Арестович* в своём Telegram-канале.
Если бы ВСУ удалось прорваться на юге, политический, военный и моральный успех Киеву был бы обеспечен.
Второй серьёзной ошибкой бывший советник назвал отсутствие у украинской стороны крупных оборонительных сооружений, которые могли бы разгрузить ВСУ и освободить им ресурсы для наступления.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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