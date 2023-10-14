Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович* считает, что бои за Бахмут стали ошибкой Киева

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Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* рассказал, в чём заключались две фатальные ошибки ВСУ, которые привели к нынешнему печальному её положению.

Фото: wikipedia.org

Чиновник уверен, что первой ошибкой стало желание Киева во что бы то ни стало отстоять Бахмут. Вместо того, чтобы направить ресурсы на южное направление, украинские власти потратили на бои в Бахмуте слишком много живой силы и техники.

"Ради мифа о "Фортеце Бахмут" было потрачено очень много войск, техники, ресурсов. Сначала на оборону на невыгодных рубежах, потом (и сегодня) на попытку взять груды щебня, оставшихся от Бахмута обратно", — написал Арестович* в своём Telegram-канале.

Если бы ВСУ удалось прорваться на юге, политический, военный и моральный успех Киеву был бы обеспечен.

Второй серьёзной ошибкой бывший советник назвал отсутствие у украинской стороны крупных оборонительных сооружений, которые могли бы разгрузить ВСУ и освободить им ресурсы для наступления.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.