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В украинской прессе рассказали, что у подконтрольного Киеву Херсона прогремели взрывы

0:38
Мир

Вблизи Херсона, который находится под контролем Киева, прогремели взрывы. Об этом проинформировало агентство Укринофрм.

В украинской прессе рассказали, что у подконтрольного Киеву Херсона прогремели взрывы
Фото: wikimedia.org

"В предместье Херсона прозвучали взрывы", — говорится в Telegram-канале агентства.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что утром 14 октября российские военные помешали высадке украинского десанта у Антоновского моста на левом берегу Херсона. Глава региона уточнил, что десантники ВСУ находились в четырёх лодках, все они были уничтожены ударами ВС РФ.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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