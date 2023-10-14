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Арестович* заявил, что Борис Джонсон нанёс непоправимый удар по картине мира патриотов Украины

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Мир

Алексей Арестович* оценил ущерб украинскому патриотизму от признания Бориса Джонсона в любви к русской культуре.

Арестович* заявил, что Борис Джонсон нанёс непоправимый удар по картине мира патриотов Украины
Фото: REX/Shutterstock

Украинский военный аналитик считает, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нанёс непоправимый удар по картине мира украинских патриотов. Слово патриоты экс-советник офиса Владимира Зеленского взял в кавычки.

Арестович* отметил, что украинцы считали британского политика преданным другом Украины.

Разочаровал Джонсон патриотов Украины своими заявлениями об интересе к российской культуре.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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