Алексей Арестович* оценил ущерб украинскому патриотизму от признания Бориса Джонсона в любви к русской культуре.
Украинский военный аналитик считает, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нанёс непоправимый удар по картине мира украинских патриотов. Слово патриоты экс-советник офиса Владимира Зеленского взял в кавычки.
Арестович* отметил, что украинцы считали британского политика преданным другом Украины.
Разочаровал Джонсон патриотов Украины своими заявлениями об интересе к российской культуре.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Российская телеведущая Юлия Барановская впервые официально появилась в общественности с новым партнером, продюсером Артемом Сорокиным.