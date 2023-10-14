Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер уверен, что поставки вооружения Киеву никак не будут способствовать завершению украинского конфликта.
Конфликт необходимо урегулировать только посредством дипломатии, уверен политик.
"Я считаю, что эта война может быть прекращена на уровне действующих лидеров", — сказал Шрёдер в беседе с газетой Sueddeutsche Zeitung.
Бывший канцлер считает, что для завершения конфликта обе его стороны должны пойти на уступки. В частности, России, по мнению Шрёдера, стоит отказаться от Донбасса при сохранении в регионе русского языка как второго официального.
Киев, со своей стороны, должен отказаться от своих притязаний на Крым. Также Украина должна объявить себя нейтральной страной и оставить планы по вступлению в НАТО.
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