В Германии считают, что поставки оружия Киеву не способствуют завершению конфликта

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Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер уверен, что поставки вооружения Киеву никак не будут способствовать завершению украинского конфликта.

Фото: wikimedia.org

Конфликт необходимо урегулировать только посредством дипломатии, уверен политик.

"Я считаю, что эта война может быть прекращена на уровне действующих лидеров", — сказал Шрёдер в беседе с газетой Sueddeutsche Zeitung.

Бывший канцлер считает, что для завершения конфликта обе его стороны должны пойти на уступки. В частности, России, по мнению Шрёдера, стоит отказаться от Донбасса при сохранении в регионе русского языка как второго официального.

Киев, со своей стороны, должен отказаться от своих притязаний на Крым. Также Украина должна объявить себя нейтральной страной и оставить планы по вступлению в НАТО.