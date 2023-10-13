Посольство Ирана в Испании отреагировало на распространенные слухи о предполагаемом наказании нападающего футбольной команды "Аль-Наср" Криштиану Роналду, который, якобы, должен был получить 99 ударов плетью за объятия и поцелуй с иранской художницей Фатимой Хамами, которая является человеком с ограниченными возможностями.
В заявлении посольства Ирана заявлено, что не существует никаких судебных решений, касающихся какого-либо международного спортсмена в Иране. Также в заявлении подчеркнуто, что приезд Криштиану Роналду в Иран в сентябре 2023 года, чтобы участвовать в футбольном матче, был положительно воспринят как народом, так и властями страны. Встреча Роналду с Фатимой Хамами также вызвала восхищение как народа, так и спортивных властей Ирана.
Заявление посольства подчеркивает, что распространение необоснованных новостей может отвлекать внимание от серьезных преступлений против человечности и военных преступлений.
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