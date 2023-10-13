Владимир Зеленский призвал дружественные страны помочь Украине пережить зиму с помощью аренды систем ПВО.
Президент Украины обратился к партёрам с просьбой передать ВСУ во временное пользование системы ПВО за зимние месяцы.
Такую просьбу об "аренде" глава Украины объяснил тем, что понимает, что у некоторых стран мало систем противовоздушной обороны.
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