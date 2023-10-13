Зеленский попросил партнёров передать Украине системы ПВО "в аренду" на зиму

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Владимир Зеленский призвал дружественные страны помочь Украине пережить зиму с помощью аренды систем ПВО.

Фото: "Soviet S-200 'Vega' missile - Warner Robins museum" by Support your local Air Museum! (HawkeyeUK) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Президент Украины обратился к партёрам с просьбой передать ВСУ во временное пользование системы ПВО за зимние месяцы.

Такую просьбу об "аренде" глава Украины объяснил тем, что понимает, что у некоторых стран мало систем противовоздушной обороны.