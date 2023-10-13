Премьер-министр Нидерландов заявил, что Путин не сможет посеять раздор в Европе

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил Владимиру Зеленскому, что Украину продолжат поддерживать несмотря ни на что.

Фото: CreativeCommons

Рютте на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Одессе заверил, что у Владимира Путина не получится посеять раздор в Европе.

"Он ничего не сможет сделать. Он не лишит вас нашей поддержки. Он абсолютно просчитался в этом", — объяснил представитель Нидерландов.

Он подчеркнул, что Украину поддерживает международная коалиция.

Ранее Алексей Арестович* назвал Россию и её союзников "осью зла".