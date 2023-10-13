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На Украине признали бегство футболиста "Шахтёра": не явился на посадку в самолёт

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Мир

Стали известны подробности исчезновения украинского игрока ФК "Шахтёр".

На Украине признали бегство футболиста "Шахтёра": не явился на посадку в самолёт
Фото: Нейросеть Шедеврум

Футболист "Шахтёра" не вернулся на Украину после соревнования в Бельгии.

Представители футбольного клуба "Шахтер" подтвердили, что футболист юношеской команды Александр Распутько не приехал на Украину после международного матча в Европе.

"Получил билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолёт", — пояснили ситуацию в ФК.

Ранее сообщалось что украинский футболист попросил политического убежища в России.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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