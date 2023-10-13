Стали известны подробности исчезновения украинского игрока ФК "Шахтёр".
Футболист "Шахтёра" не вернулся на Украину после соревнования в Бельгии.
Представители футбольного клуба "Шахтер" подтвердили, что футболист юношеской команды Александр Распутько не приехал на Украину после международного матча в Европе.
"Получил билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолёт", — пояснили ситуацию в ФК.
Ранее сообщалось что украинский футболист попросил политического убежища в России.
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В России решено удвоить количество тяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.