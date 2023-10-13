На Украине признали бегство футболиста "Шахтёра": не явился на посадку в самолёт

0:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Стали известны подробности исчезновения украинского игрока ФК "Шахтёр".

Фото: Нейросеть Шедеврум

Футболист "Шахтёра" не вернулся на Украину после соревнования в Бельгии.

Представители футбольного клуба "Шахтер" подтвердили, что футболист юношеской команды Александр Распутько не приехал на Украину после международного матча в Европе.

"Получил билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолёт", — пояснили ситуацию в ФК.

Ранее сообщалось что украинский футболист попросил политического убежища в России.