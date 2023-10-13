Порнозвезда Миа Халифа благодарит "черную дыру" Украину за поддержку ХАМАС

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Экс-порноактриса и бывшая модель Playboy Миа Халифа, уволенная из известного журнала из-за скандальных высказываний в социальных сетях, выразила благодарность Украине за ее поддержку ХАМАС в телефонном разговоре, который стал доступен в аудиозаписи на телеграм-канале "Небожена", сообщает EADaily.

Фото: Openverse

"От Украины… От этой коррумпированной черной дыры есть единственная в мире польза. Если бы не они, их продажная власть, то Палестина годами бы копила столько оружия для освобождения", — говорит порнозвезда.

Ранее Playboy расторг контракт с Халифой из-за некорректных комментариев в социальных сетях, связанных с палестино-израильским конфликтом. Журнал также предупредил пользователей о завершении сотрудничества с актрисой, включая удаление ее авторского канала на платформе издания.