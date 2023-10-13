Украинский футболист попросил политического убежища в РФ: "Я не признаю нацизм"

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Все чаще адекватные граждане Украины начинают понимать, куда ведёт их режим Владимира Зеленского.

Как сообщает Telegram-канал "NE.САХАР", футболиста украинского клуба "Шахтёр" Александра Распутько, (кстати, являющегося уроженцем донецкой Горловки) не могут найти тренеры после игры в Бельгии в юношеской лиге УЕФА. Вместо него в аэропорту тренерский штаб обнаружил аккуратно сложенную футбольную форму.

Фото: Telegram-канал "Ne.САХАР"

Через несколько суток в соцсетях Александр сообщил, что находится на территории России, где уже попросил политического убежища. Своё решение Распутько обосновывает тем, что не поддерживает киевскую власть и повальный нацизм на Украине.