Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отнимают квартиры: мошенники нашли приём обмана граждан РФ под видом ФСБ
Беглого актёра Анатолия Белого требуют признать иноагентом и наказать за дискредитацию ВС РФ
Экс-разведчик Тони Шаффер заявил, что слова Путина о Ближнем Востоке вскрыли провал политики США
Ученые ЕКА наконец устранили неполадку, из-за которой обсерватория "Евклид" "рисовала" в космосе
️ВСУ бросают в Авдеевку резервы с других направлений из-за мощного наступления русских
В ЛНР рассказали, что ВСУ немного снизили интенсивность обстрелов на Донецком направлении
В Новочеркасске открылась сессия "Казачья станица-2023"
Волна очередных ночных взрывов прошла в Одессе и Николаеве 
Певица из Грузии Нини Брегвадзе стала участником американского шоу "Голос"

Звонящие в Израиль украинские мошенники слышат вопрос "Чей Крым?"

2:11
Мир » Азия

Украинские телефонные мошенники нашли себе новое поле деятельности — тысячи евреев из пострадавших от атаки ХАМАС районов стали получать звонки с предложениями "сдать деньги на ЦАХАЛ".

Звонящие в Израиль украинские мошенники слышат вопрос "Чей Крым?"
Фото: www.muravlenko24.ru

Как сообщает израильский телеканал "Вести Израиля", в основном такие звонки обрушились на русскоязычных репатриантов и релокантов. Впрочем, звонят также и "старым" эмигрантам, чтобы выпросить денег якобы на помощь ЦАХАЛ.

Что характерно, мошенники звонят в наиболее пострадавшие от атак регионы, мотивируя это крайне прямолинейно, мол, "военные ребята вас защищают, надо им помочь".

С учетом того, настолько развита в стране благотворительность и высока готовность "всегда закинуть сотню-другую шекелей на армию" — такие звонки "срабатывают".

Как отмечает израильский проект "Защити себя", украинцы уже "выпросили на ЦАХАЛ" как минимум 23 000 000 шекелей - и это только известные случаи, о которых писали в соцсетях или из-за них обращались в полицию. 

Впрочем, среди израильтян уже много тех, кто понимает — они столкнулись не с "полицией", "властями" или "банком", а с Украиной.

Как пишут жители Израиля, украинцев можно вычислить по;

  • Тщательно скрываемому фрикативному "гэканию",
  • Неумении говорить на иврите — при звонке якобы из израильской полиции, говорили на русском языке. На предложение перейти на государственный язык (иврит), жулили ответили, что "по регламенту обязаны говорить по-русски".
  • Матом и пожеланиями смерти на вопрос "Чей Крым?", "Чей Донбасс?", "Кто скоро заберёт Одессу?".

Такие вопросы, как пишут жители Израиля, работают безотказно — на том конце линии "будут материться, но звонить перестанут".

Любопытно, что переехавшие в Израиль украинцы в комментариях даже не скрывают, что ранее "работали" в колл-центрах Киева и Днепра — где "лошили людей с форекс-пирамидами" и "скамили Россию по крипте" (проще говоря, обманывали по данным темам в чатах и звонках).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Запись звонка: украинские мошенники звонят в Израиль
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
На грани фантастики: количество супертяжёлых Ан-124 "Руслан" будет увеличено в два раза за два года

В России решено удвоить количество тяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124
Полковник ВС Австрии Райснер: РФ начала вторую воздушную кампанию на Украине
"Надвигается буря": РФ начинает крупную операцию против ВСУ, заявили в Австрии
Соколов высказался о Белом
Под Волгоградом волонтёр из Челябинска обвинил сотрудника ГИБДД в скрытой поддержке ВСУ
Смутное время порождает новых кликуш Сергей Лебедев В Финляндии выдвинули версию причастности РФ к "диверсии" на BalticСonnector Любовь Степушова Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124 Андрей Николаев
Симоньян: "Хочу передать привет Максимке из Тель-Авива и Алле из соседней квартиры"
Байден унижен: в США восхитились заявлением Путина
Путин едет в Китай помочь Си и коллегам в противостоянии с США
Путин едет в Китай помочь Си и коллегам в противостоянии с США
Последние материалы
Ученые ЕКА наконец устранили неполадку, из-за которой обсерватория "Евклид" "рисовала" в космосе
️ВСУ бросают в Авдеевку резервы с других направлений из-за мощного наступления русских
В ЛНР рассказали, что ВСУ немного снизили интенсивность обстрелов на Донецком направлении
В Новочеркасске открылась сессия "Казачья станица-2023"
Волна очередных ночных взрывов прошла в Одессе и Николаеве 
Певица из Грузии Нини Брегвадзе стала участником американского шоу "Голос"
Хирург и онкоуролог назвал ожирение виновником ранней смерти человека
Учёные в Саратове разработали потенциальное лекарство для лечения раковых заболеваний
"Ростех" досрочно поставил российским войскам партию интеллектуальных систем минирования
Европейские букмекеры уже принимают ставки на выход США из НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников