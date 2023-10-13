Звонящие в Израиль украинские мошенники слышат вопрос "Чей Крым?"

2:11 Your browser does not support the audio element. Мир Азия

Украинские телефонные мошенники нашли себе новое поле деятельности — тысячи евреев из пострадавших от атаки ХАМАС районов стали получать звонки с предложениями "сдать деньги на ЦАХАЛ".

Фото: www.muravlenko24.ru

Как сообщает израильский телеканал "Вести Израиля", в основном такие звонки обрушились на русскоязычных репатриантов и релокантов. Впрочем, звонят также и "старым" эмигрантам, чтобы выпросить денег якобы на помощь ЦАХАЛ.

Что характерно, мошенники звонят в наиболее пострадавшие от атак регионы, мотивируя это крайне прямолинейно, мол, "военные ребята вас защищают, надо им помочь".

С учетом того, настолько развита в стране благотворительность и высока готовность "всегда закинуть сотню-другую шекелей на армию" — такие звонки "срабатывают".

Как отмечает израильский проект "Защити себя", украинцы уже "выпросили на ЦАХАЛ" как минимум 23 000 000 шекелей - и это только известные случаи, о которых писали в соцсетях или из-за них обращались в полицию.

Впрочем, среди израильтян уже много тех, кто понимает — они столкнулись не с "полицией", "властями" или "банком", а с Украиной.

Как пишут жители Израиля, украинцев можно вычислить по;

Тщательно скрываемому фрикативному "гэканию",

Неумении говорить на иврите — при звонке якобы из израильской полиции, говорили на русском языке. На предложение перейти на государственный язык (иврит), жулили ответили, что "по регламенту обязаны говорить по-русски".

Матом и пожеланиями смерти на вопрос "Чей Крым?", "Чей Донбасс?", "Кто скоро заберёт Одессу?".

Такие вопросы, как пишут жители Израиля, работают безотказно — на том конце линии "будут материться, но звонить перестанут".

Любопытно, что переехавшие в Израиль украинцы в комментариях даже не скрывают, что ранее "работали" в колл-центрах Киева и Днепра — где "лошили людей с форекс-пирамидами" и "скамили Россию по крипте" (проще говоря, обманывали по данным темам в чатах и звонках).

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