Украинские телефонные мошенники нашли себе новое поле деятельности — тысячи евреев из пострадавших от атаки ХАМАС районов стали получать звонки с предложениями "сдать деньги на ЦАХАЛ".
Как сообщает израильский телеканал "Вести Израиля", в основном такие звонки обрушились на русскоязычных репатриантов и релокантов. Впрочем, звонят также и "старым" эмигрантам, чтобы выпросить денег якобы на помощь ЦАХАЛ.
Что характерно, мошенники звонят в наиболее пострадавшие от атак регионы, мотивируя это крайне прямолинейно, мол, "военные ребята вас защищают, надо им помочь".
С учетом того, настолько развита в стране благотворительность и высока готовность "всегда закинуть сотню-другую шекелей на армию" — такие звонки "срабатывают".
Как отмечает израильский проект "Защити себя", украинцы уже "выпросили на ЦАХАЛ" как минимум 23 000 000 шекелей - и это только известные случаи, о которых писали в соцсетях или из-за них обращались в полицию.
Впрочем, среди израильтян уже много тех, кто понимает — они столкнулись не с "полицией", "властями" или "банком", а с Украиной.
Как пишут жители Израиля, украинцев можно вычислить по;
Такие вопросы, как пишут жители Израиля, работают безотказно — на том конце линии "будут материться, но звонить перестанут".
Любопытно, что переехавшие в Израиль украинцы в комментариях даже не скрывают, что ранее "работали" в колл-центрах Киева и Днепра — где "лошили людей с форекс-пирамидами" и "скамили Россию по крипте" (проще говоря, обманывали по данным темам в чатах и звонках).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В России решено удвоить количество тяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.