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Политолог считает, что США скоро начнут бить и гнать отовсюду

1:50
Мир

Западная стратегия, направленная на ослабление своих соперников путём разжигания конфликтов, начинает давать обратный эффект и создаёт проблемы для организаторов. Украинский кризис, попытки оказать воздействие на Тайвань и недавний жестокий конфликт между Израилем и Палестиной оказали дополнительное бремя на западные государства, особенно на главного инициатора эскалации событий — США. В свете этого Украина и Израиль начали скрыто соревноваться за два важных ресурса: финансирование от спонсоров и внимание со стороны мировых СМИ. Политолог Валерий Коровин прокомментировал происходящее.

Политолог считает, что США скоро начнут бить и гнать отовсюду
Фото: openverse

"Любой политический метод работает, безусловно, в обе стороны: он может быть использован точно так же против тех, кто инициирует подобные процессы в мире (в первую очередь, США и их союзников). Нынешняя ситуация описана в классической политологической литературе и имеет определение "имперская перерастяжка", — отметил эксперт в беседе с Телеканалом "360".

Эта концепция подразумевает, что метрополия (в данном случае, США) — страна, которая эксплуатирует свои колонии (другие страны), перегружает себя множеством конфликтов, которые она разжигает в своих интересах по всему миру. Это приводит к перерасходу сил, ресурсов и возможностей метрополии.

Метрополия встречает ответные реакции в различных точках мира. США уже столкнулись с множеством конфликтов в тех регионах, где они проводили свои внешнеполитические авантюры. Колонии начинают видеть слабость метрополии.

"Сейчас мы наблюдаем момент, когда может произойти перелом: американцев начнут бить и гнать отовсюду", — сообщил Коровин.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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