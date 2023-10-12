Против Арестовича* на Украине открыли производство по уголовной статье: до 5 лет лишения свободы

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Алексей Арестович* стал фигурантом уголовного разбирательства на Украине.

Фото: wikipedia.org

Против украинского военного аналитика полиция начала производство. Экс-советника офиса Владимира Зеленского обвиняют в сексистских высказываниях.

Заявление в правоохранительные органы на Арестовича* написала нардеп от "Голоса" Инна Совсун.

Производство открыли по ст. 300 Уголовного кодекса Украины (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости). Наказание по данной статье предусматривает штраф или ограничение свободы до 5 лет.

Арестович* навлёк на себя гнев общества, позволив себе резкие высказывания в адрес женщины во время своего онлайн-семинара.