Алексей Арестович* стал фигурантом уголовного разбирательства на Украине.
Против украинского военного аналитика полиция начала производство. Экс-советника офиса Владимира Зеленского обвиняют в сексистских высказываниях.
Заявление в правоохранительные органы на Арестовича* написала нардеп от "Голоса" Инна Совсун.
Производство открыли по ст. 300 Уголовного кодекса Украины (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости). Наказание по данной статье предусматривает штраф или ограничение свободы до 5 лет.
Арестович* навлёк на себя гнев общества, позволив себе резкие высказывания в адрес женщины во время своего онлайн-семинара.
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