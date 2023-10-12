Вьетнам и РФ планируют развить сотрудничество в области нефти, газа и геологоразведки

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Россия и Вьетнам намерены углубить свое сотрудничество в области энергетики, включая поставки и совместную добычу нефтегазовых ресурсов, развитие угольной промышленности и сотрудничество в электроэнергетике. Также планируется модернизация и строительство новых энергетических объектов во Вьетнаме. Эту информацию предоставило Министерство энергетики России, сообщает ТАСС.

Фото: Openverse

В рамках Российской энергетической недели министр энергетики России Николай Шульгинов встретился с министром промышленности и торговли Вьетнама Нгуеном Хонг Зиеном и подписал протоколы к действующим межправительственным соглашениям. Эти соглашения направлены на развитие геологической разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама.

Глава Минэнерго России также подчеркнул значительный прогресс в области возобновляемой энергетики.

"Между российскими и вьетнамскими компаниями достигнуты соглашения о строительстве ветропарков на территории Вьетнама," — отметил он.

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