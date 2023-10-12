В США заявили, что с "Нетаньяху покончено, он ходячий мертвец"

0:36 Your browser does not support the audio element. Мир

С премьером Израиля Биньямином Нетаньяху "покончено, он ходячий мертвец".

Фото: wikimedia. org

Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.

"Он останется на своем посту только до тех пор, пока не прекратится стрельба. Может быть, еще месяц или два", — пишет американский публицист.

По его словам, вера израильских властей в то, что они могут контролировать ХАМАС, поставила под угрозу всю безопасность государства.

Сейчас рассматривается жестокая альтернатива наземной операции ЦАХАЛ, которая сравнима только с блокадой Ленинграда, подытожил Херш.