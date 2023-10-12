С премьером Израиля Биньямином Нетаньяху "покончено, он ходячий мертвец".
Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.
"Он останется на своем посту только до тех пор, пока не прекратится стрельба. Может быть, еще месяц или два", — пишет американский публицист.
По его словам, вера израильских властей в то, что они могут контролировать ХАМАС, поставила под угрозу всю безопасность государства.
Сейчас рассматривается жестокая альтернатива наземной операции ЦАХАЛ, которая сравнима только с блокадой Ленинграда, подытожил Херш.
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