Politico: Зеленский приехал на саммит министров обороны НАТО и напомнил об Украине

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Появление украинского президента Владимира Зеленского на заседании руководителей Министерств обороны государств НАТО в Брюсселе было неожиданным. Об этом сообщает Politico.

Фото: openverse

Газета называет выступление главы Украины на совещании "отчаянным". В статье сказано, что Зеленский прибыл в Брюссель на фоне активного продвижения ВС РФ в зоне конфликта.

Как подчёркивает издание, власти Украины "отчаянно пытаются" уговорить Запад на очередные поставки военной техники и снарядов.

По данным газеты, украинский президент, произнося речь, обратил внимание на то, что эскалация палестино-израильского конфликта не способна отодвинуть украинский кризис на второй план.

При этом журналисты Politico убеждены: фокус внимания Североатлантического альянса переместился на Израиль и другие проблемы, такие как повреждения на газопроводе и телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Эстонией.

Ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов признался, что ВСУ "выбились из графика" во время контрнаступления. Он также допустил вероятность возникновения проблем с военной помощью во второй половине 2024 года.