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Решится ли Израиль на атаку гуманитарных поставок из Бразилии и России?

1:09
Мир

Министерство иностранных дел Египта опубликовало срочное заявление, обращаясь ко всем гуманитарным и благотворительным организациям, а также к странам, готовым предоставить помощь Газе. Они призывают направить эту помощь в международный аэропорт Эль-Ариш, который находится всего в 75 километрах от Газы. Эту информацию распространил телеграм-канал "Арабская Африка".

Решится ли Израиль на атаку гуманитарных поставок из Бразилии и России?
Фото: openverse

Важно подчеркнуть, что Египет обещает осуществить доставку гуманитарной помощи в Газу независимо от угроз со стороны Израиля о бомбардировках гуманитарных конвоев.

Ранее Египет заявил, что пограничный пункт пропуска Рафах, на границе с Палестиной, остается открытым для поставок гуманитарных грузов, сообщает EADaily.

"Весьма мудрое решение, считают национальные эксперты. Хватит ли смелости у Тель-Авива бомбить международные конвои, следующие из, к примеру, Бразилии и России? Удары по египетским грузовикам вряд ли сильно взволнуют мировое сообщество" — подчеркивает "Арабская Африка".

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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