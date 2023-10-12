Марков о заявлении Лаврова про связь Армении и НАТО: становится врагом России

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Политолог Сергей Марков отреагировал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова про взаимоотношения Армении и НАТО.

Фото: http:// ru.valdaiclub.com

Марков считает, что Армения становится врагом России. Такие выводы он сделал на основе заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова, который обвинил Армению в том, что она продвигает интересы НАТО в Закавказье.

"Это самое жёсткое заявление России в адрес Армении", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Ранее в Ереване заявили, что российское телевидение угрожает безопасности Армении.