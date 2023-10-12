Политолог Сергей Марков отреагировал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова про взаимоотношения Армении и НАТО.
Марков считает, что Армения становится врагом России. Такие выводы он сделал на основе заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова, который обвинил Армению в том, что она продвигает интересы НАТО в Закавказье.
"Это самое жёсткое заявление России в адрес Армении", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Ранее в Ереване заявили, что российское телевидение угрожает безопасности Армении.
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