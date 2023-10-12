Do Rzeczy: журналист CNN был шокирован попыткой Зеленского оправдать коррупцию

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Журналист CNN Фарид Закария был поражен попыткой президента Украины Владимира Зеленского оправдать распространенность коррупции в стране в ходе интервью, сообщает Do Rzeczy.

Фото: CreativeCommons

"Так или иначе, во время речи президента Зеленского у журналиста CNN заметно округлялись глаза", — пишет газета.

В статье подчеркивается, что лидер киевского режима высказал "интересные размышления" о проблеме коррупции. Он признал факты коррупции, однако утверждал, что это не затрагивает иностранной помощи.

"Возможно, украинский президент хочет похвастаться какой-то особой дисциплинированностью коррумпированных чиновников? Что они грабят только и исключительно украинцев, а западные деньги, несмотря на имеющиеся возможности, они и пальцем не тронут?" — предположил автор.

Тем не менее в статье отмечается, что сами украинцы не удивляются проблеме коррупции в своей стране, и в большинстве случаев винят именно Зеленского за сложившуюся ситуацию. Автор делает вывод, что победа Киева в борьбе с коррупцией, кажется, становится совершенно невозможной, основываясь на представленных фактах.

Исследование украинского фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", проведенное в сентябре, выявило, что почти 80% жителей Украины считают Владимира Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях.