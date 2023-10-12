Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
AlphaSense: упоминание Украины в мировых СМИ упало в 34 раза
Ходаковский о трудностях захвата украинских городов: проще снести и построить заново
Андрей Соколов высказал мнение об актёре Белом
Звезда "Реальных пацанов" Владимир Селиванов и его возлюбленная блогер Александра Калмыкова ждут ребенка
Утечка аммиака на российском участке МКС
32-летняя Настя Ивлеева анонсировала свой первый музыкальный трек
В Оренбурге наладили производство ударных беспилотников для бойцов спецоперации
Baza: Пропавшую в Нижнем Новгороде девочку прятал в своём диване сосед
Звезда "Крепкого орешка" Брюс Уиллис больше не может читать и разговаривать из-за деменции

Do Rzeczy: журналист CNN был шокирован попыткой Зеленского оправдать коррупцию

1:29
Мир

Журналист CNN Фарид Закария был поражен попыткой президента Украины Владимира Зеленского оправдать распространенность коррупции в стране в ходе интервью, сообщает Do Rzeczy.

Do Rzeczy: журналист CNN был шокирован попыткой Зеленского оправдать коррупцию
Фото: CreativeCommons

"Так или иначе, во время речи президента Зеленского у журналиста CNN заметно округлялись глаза", — пишет газета.

В статье подчеркивается, что лидер киевского режима высказал "интересные размышления" о проблеме коррупции. Он признал факты коррупции, однако утверждал, что это не затрагивает иностранной помощи.

"Возможно, украинский президент хочет похвастаться какой-то особой дисциплинированностью коррумпированных чиновников? Что они грабят только и исключительно украинцев, а западные деньги, несмотря на имеющиеся возможности, они и пальцем не тронут?" — предположил автор.

Тем не менее в статье отмечается, что сами украинцы не удивляются проблеме коррупции в своей стране, и в большинстве случаев винят именно Зеленского за сложившуюся ситуацию. Автор делает вывод, что победа Киева в борьбе с коррупцией, кажется, становится совершенно невозможной, основываясь на представленных фактах.

Исследование украинского фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", проведенное в сентябре, выявило, что почти 80% жителей Украины считают Владимира Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
ВС РФ взяли коммуникации Авдеевки под оперативный контроль

ВС РФ продолжают наступление с целью окружения группировки ВСУ в Авдеевке. В котёл при успехе попадёт 15-тысячная группировка противника.

Авдеевский котёл: российские бойцы назвали основную проблему
Дарья Асламова: Израиль — это оккупант и террорист
Сектор Газа и Израиль: истинная причина конфликта
Чувствую, начинается: в ВСУ признали, что решающая битва за Авдеевку уже идёт
Третья мировая: Stratfor прогнозирует моря огня и реки крови в Израиле и ЕС
Смутное время порождает новых кликуш Сергей Лебедев В Финляндии выдвинули версию причастности РФ к "диверсии" на BalticСonnector Любовь Степушова Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124 Андрей Николаев
Криштиану Роналду может столкнуться с наказанием в Иране из-за встречи с фанаткой
Западные наёмники покидают Украину
"Никому не нужны": скорое возвращение звёзд в Россию предрекли в Госдуме
"Никому не нужны": скорое возвращение звёзд в Россию предрекли в Госдуме
Последние материалы
В аэропорту Оренбурга прокомментировали инцидент с гранатой, обнаруженной у пассажира
Красноярского школьника, записавшего видео с тараканами в столовой, позвали работать в Роспотребнадзор
В Хакасии впервые за за 7 лет зарегистрировали случай кори
Do Rzeczy: журналист CNN был шокирован попыткой Зеленского оправдать коррупцию
В Хабаровском крае идут работы по импортозамещенному самолету SSJ-100
Блогер Юлия Гаврилина рассказала самоубийстве своего биологического отца
Военный эксперт заявил, что военная поддержка Украины снизится вдвое
Канада испортила отношения с Индией и Китаем
Марков о заявлении Лаврова про связь Армении и НАТО: становится врагом России
Орбан намекнул, что без Грузии у Евросоюза нет будущего
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников