Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи из Домодедово спасли женщину с опасным воспалением брюшной полости
Решится ли Израиль на атаку гуманитарных поставок из Бразилии и России?
В Лиге защитников пациентов сообщили о нехватке врачей на пациентов с талонами
МОК отстранил Олимпийский комитет РФ до дальнейшего уведомления
Актриса Катерина Шпица о мучительном романе: "Было трудно выходить из этих отношений"
AlphaSense: упоминание Украины в мировых СМИ упало в 34 раза
Ходаковский о трудностях захвата украинских городов: проще снести и построить заново
Андрей Соколов высказал мнение об актёре Белом
Звезда "Реальных пацанов" Владимир Селиванов и его возлюбленная блогер Александра Калмыкова ждут ребенка

Военный эксперт заявил, что военная поддержка Украины снизится вдвое

1:33
Мир

В контексте нарастающей военной конфронтации на Ближнем Востоке Соединённые Штаты значительно сократят поддержку Украины практически вдвое. Об этом URA.RU сообщил полковник запаса Роман Насонов, военный эксперт и руководитель холдинга структур безопасности "Русь".

Военный эксперт заявил, что военная поддержка Украины снизится вдвое
Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

"Из-за усталости США они не могут себе позволить оказывать Украине финансовую и военно-техническую помощь. Это уже отразилось на представительных и законодательных органах, что существенно снизит внимание к этой стране. Внимание упадет вдвое. Ранее они говорили, что у них и так много забот. Им нужны F-16, ATACMS, управляемые ракеты класса "воздух-земля". А теперь это все существенно сократится, и боевая эффективность Вооруженных Сил Украины окажется на минимуме", — отметил Роман Насонов.

Эксперт по оборонным вопросам также подчеркнул, что США отправляют одну из последних партий боеприпасов со своих складов.

"Внимание теперь сосредоточено на Израиле, не только в информационном, но и финансовом и военном плане. Морская группировка с крупнейшим кораблём направляется в Средиземное море. Создается дополнительная авиационная группировка, способная решать многие задачи. По-видимому, последние запасы боеприпасов перемещаются в этот регион, что вызывает беспокойство для Украины, считающей себя врагом России", — заключил Насонов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
ВС РФ взяли коммуникации Авдеевки под оперативный контроль

ВС РФ продолжают наступление с целью окружения группировки ВСУ в Авдеевке. В котёл при успехе попадёт 15-тысячная группировка противника.

Авдеевский котёл: российские бойцы назвали основную проблему
Дарья Асламова: Израиль — это оккупант и террорист
Сектор Газа и Израиль: истинная причина конфликта
Чувствую, начинается: в ВСУ признали, что решающая битва за Авдеевку уже идёт
Третья мировая: Stratfor прогнозирует моря огня и реки крови в Израиле и ЕС
Смутное время порождает новых кликуш Сергей Лебедев В Финляндии выдвинули версию причастности РФ к "диверсии" на BalticСonnector Любовь Степушова Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124 Андрей Николаев
Криштиану Роналду может столкнуться с наказанием в Иране из-за встречи с фанаткой
Западные наёмники покидают Украину
"Никому не нужны": скорое возвращение звёзд в Россию предрекли в Госдуме
"Никому не нужны": скорое возвращение звёзд в Россию предрекли в Госдуме
Последние материалы
В аэропорту Оренбурга прокомментировали инцидент с гранатой, обнаруженной у пассажира
Красноярского школьника, записавшего видео с тараканами в столовой, позвали работать в Роспотребнадзор
В Хакасии впервые за за 7 лет зарегистрировали случай кори
Do Rzeczy: журналист CNN был шокирован попыткой Зеленского оправдать коррупцию
В Хабаровском крае идут работы по импортозамещенному самолету SSJ-100
Блогер Юлия Гаврилина рассказала самоубийстве своего биологического отца
Военный эксперт заявил, что военная поддержка Украины снизится вдвое
Канада испортила отношения с Индией и Китаем
Марков о заявлении Лаврова про связь Армении и НАТО: становится врагом России
Орбан намекнул, что без Грузии у Евросоюза нет будущего
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников