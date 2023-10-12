Военный эксперт заявил, что военная поддержка Украины снизится вдвое

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В контексте нарастающей военной конфронтации на Ближнем Востоке Соединённые Штаты значительно сократят поддержку Украины практически вдвое. Об этом URA.RU сообщил полковник запаса Роман Насонов, военный эксперт и руководитель холдинга структур безопасности "Русь".

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

"Из-за усталости США они не могут себе позволить оказывать Украине финансовую и военно-техническую помощь. Это уже отразилось на представительных и законодательных органах, что существенно снизит внимание к этой стране. Внимание упадет вдвое. Ранее они говорили, что у них и так много забот. Им нужны F-16, ATACMS, управляемые ракеты класса "воздух-земля". А теперь это все существенно сократится, и боевая эффективность Вооруженных Сил Украины окажется на минимуме", — отметил Роман Насонов.

Эксперт по оборонным вопросам также подчеркнул, что США отправляют одну из последних партий боеприпасов со своих складов.

"Внимание теперь сосредоточено на Израиле, не только в информационном, но и финансовом и военном плане. Морская группировка с крупнейшим кораблём направляется в Средиземное море. Создается дополнительная авиационная группировка, способная решать многие задачи. По-видимому, последние запасы боеприпасов перемещаются в этот регион, что вызывает беспокойство для Украины, считающей себя врагом России", — заключил Насонов.