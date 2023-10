Your browser does not support the audio element.

В контексте нарастающей военной конфронтации на Ближнем Востоке Соединённые Штаты значительно сократят поддержку Украины практически вдвое. Об этом URA.RU сообщил полковник запаса Роман Насонов, военный эксперт и руководитель холдинга структур безопасности "Русь".

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.