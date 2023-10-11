Во Франции сотни тысяч домов остались без электричества на Лазурном Берегу

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Согласно информации, предоставленной телеканалом BFMTV, в вечер среды в двух департаментах на юге Франции — Вар и Приморские Альпы, произошел отключение электроэнергии, что привело к отсутствию света в сотнях тысяч домов. Электричество исчезло на всем Лазурном Берегу.

Фото: Openverse

Мэр Ниццы Кристин Эстрози утверждает, что по меньшей мере 130 тысяч домов в городе остались без света, а мэрия Канн сообщила, что в настоящее время более 300 тысяч домохозяйств лишены электропитания.

Национальный оператор энергосетей RTE уведомил, что причиной сбоя стал "технический инцидент" на линиях электропередачи в Приморских Альпах. Этот инцидент вызвал перегрузку электросетей, в результате чего поставка электроэнергии на некоторые линии была временно прекращена.

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