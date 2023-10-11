МИД Финляндии расследует пранк российских блогеров с участием министра Валтонен

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Министерство иностранных дел Финляндии начало расследование инцидента, связанного с шуточным телефонным звонком от Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) главе внешнеполитического ведомства Элине Валтонен.

Следует отметить, что расследование было начато почти сразу после того, как российские СМИ сообщили об этом происшествии. В МИД Финляндии подчеркнули, что видеозвонок не вызывал подозрений и был проведен как обычное общение. Во время разговора Элина Валтонен обсудила позицию Финляндии по общественным вопросам и актуальным темам. Ведомство также подчеркнуло, что обсуждения на данной платформе не касались конфиденциальной или секретной информации.

Сегодня утром финские СМИ, ссылаясь на российские источники, сообщили о участии Элины Валтонен в розыгрыше, проведенном Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за африканского политика. Позднее Министерство иностранных дел Финляндии подтвердило начало расследования этого инцидента.

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