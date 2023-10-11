В США заявили, что не видят действий третьих сторон, направленных против Израиля

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Соединенные Штаты не наблюдают попыток третьих сторон вмешиваться в конфликт между Израилем и палестинцами на Ближнем Востоке, по словам председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна, который выступил на пресс-конференции в Брюсселе после очередного заседания контактной группы Запада по поставкам оружия Украине.

Фото: openverse.org

"По второму вопросу о событиях на Ближнем Востоке, я не вижу признаков каких-либо дополнительных участников, готовых вмешиваться в ущерб Израилю", — сказал генерал.

Он также подчеркнул, что Вооруженные силы США уже предпринимали шаги для обеспечения безопасности Израиля на Ближнем Востоке и намерены продолжать эту деятельность, не только в отношении Израиля, но и в поддержку Украины, сообщает ТАСС.

Министр обороны США Ллойд Остин, также присутствовавший на пресс-конференции, выразил мнение, что Израиль пока не готов к наземной операции в секторе Газа. Ему задали вопрос о возможности проведения такой операции в ближайшее время.

"Мне кажется, что они (израильтяне) все еще находятся в процессе планирования и подготовки оценок", — ответил Остин.

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