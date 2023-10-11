В Белоруссии будут производить лекарства для пациентов, страдающих онкологией

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Компания "Белмедпрепараты" планирует расширить свой ассортимент к концу 2024 года, добавив новое производство онкологических препаратов в форме лиофильно высушенных порошков. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Казакевич журналистам.

Фото: openverse.org

"Мы работаем над несколькими инвестиционными проектами, однако одним из ключевых является создание производства онкологических препаратов в виде лиофильных порошков", — подчеркнул Казакевич.

Он также выразил надежду, что данное предприятие будет введено в строй к концу следующего года. Этот проект позволит Беларуси расширить свой ассортимент онкологических препаратов, производимых на местном уровне.

Генеральный директор также отметил, что одной из важных целей компании является расширение "инсулинового портфеля".

"Мы планируем не только увеличить производство генно-инженерного инсулина, но также представить на рынок аналоги человеческого инсулина", — подчеркнул генеральный директор.

Он также упомянул о перспективности создания препаратов на основе моноклональных антител (МАТ) и отметил, что этот проект реализуется в сотрудничестве с российскими партнерами. Препараты на основе МАТ применяются, в частности, в иммунотерапии рака и в лечении хронических и аутоиммунных заболеваний, сообщает ТАСС.

Производство антиопухолевых препаратов на предприятии "Белмедпрепараты" началось еще в 1997 году, и их продукцию закупают различные страны, включая Казахстан, Россию, Индию, Вьетнам, Кубу и другие.

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