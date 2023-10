Your browser does not support the audio element.

Переговоры касательно членства Украины в Евросоюзе должны состояться в первом полугодии 2024 года. Такой информацией поделился заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.