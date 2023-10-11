В Киеве рассказали, что переговоры по вхождению Украины в ЕС запланированы на 2024 год

0:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Переговоры касательно членства Украины в Евросоюзе должны состояться в первом полугодии 2024 года. Такой информацией поделился заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

"Именно во время председательства Бельгии в Совете ЕС — первое полугодие 2024 года — начнется фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС", — написал Жовква в своих соцсетях.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал о намерении Киева поднять вопрос о членстве Украины в ЕС до конца нынешнего года.