Переговоры касательно членства Украины в Евросоюзе должны состояться в первом полугодии 2024 года. Такой информацией поделился заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.
"Именно во время председательства Бельгии в Совете ЕС — первое полугодие 2024 года — начнется фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС", — написал Жовква в своих соцсетях.
До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал о намерении Киева поднять вопрос о членстве Украины в ЕС до конца нынешнего года.
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