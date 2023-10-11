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В израильском городе Димона с ядерным исследовательским центром раздался взрыв

0:39
Мир

В израильском городе Димона, где располагается ядерный исследовательский центр, был слышен взрыв.

В израильском городе Димона с ядерным исследовательским центром раздался взрыв
Фото: www.msk.kp.ru

По сообщениям израильских СМИ, взрыв раздался в городе, где разрабатывается ядерное оружие.

По предварительным данным, удар по городу нанёс дрон из Ливана.

Армия Израиля зафиксировала нарушение воздушного пространства со стороны соседнего государства и вынесла предупреждение Ливану.

Израильтян, проживающих на севере страны, призвали незамедлительно прятаться в укрытия.

Ранее сообщалось, что Ливан атаковал Израиль с помощью БПЛА-камикадзе.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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