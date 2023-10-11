Санду впервые объявила Россию самой большой угрозой Молдавии

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Президент Молдавии Майя Санду назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности возглавляемого ею государства. Произошло это впервые, о чём она сама и заявила. Правда, не на каком-либо международном форуме, а в интервью британскому изданию Financial Times.

Фото: Openverse

"Впервые мы очень ясно и открыто заявляем, что Россия представляет собой самую большую угрозу нашей национальной безопасности. Это также подчеркивает наше стратегическое партнёрство со странами ЕС, с США, Великобританией и другими членами НАТО", — сказала она.

Кроме того, сегодня же по итогам заседания Высшего совета безопасности Санду заявила об увеличении расходов на оборону Молдавии. По её словам, стратегическое партнёрство с США станет ключевым аспектом стратегии безопасности республики.

То есть, по мнению Санду и её окружения, чтобы подчеркнуть курс на стратегическое партнёрство с Соединёнными Штатами и НАТО, надо обязательно объявить Россию самой большой угрозой национальной безопасности.

Впрочем, едва ли здесь можно говорить о чём-то новом. В январе этого года в интервью изданию Politico президент Молдавии сказала, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс.

Хоть НАТО она и не упомянула, но понятно, о каком альянсе идёт речь. Других таких в Европе и нет. Да и во всём мире.

Согласно Конституции, Молдавия является нейтральным государством. Что не мешает ей сотрудничать с НАТО.

Нынешние власти Молдавии проводят подчёркнуто недружественную политику по отношению к России. В частности, недавно в Кишинёве объявили о том, что не будут платить по долгам "Газпрому" (порядка 709 миллионов долларов). Власти Молдавии сослались на выводы неких международных аудиторов.

Кроме того, было заявлено, что Молдавия более не покупает российский газ. Хотя спустя несколько дней в Кишинёве свою точку зрения скорректировали, отметив, что не отказываются от приобретения газа в России в том случае, если будет предложена хорошая цена.