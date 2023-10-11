В США заверили, что у Украины есть намерение продолжать контрнаступление зимой

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Украина не собирается отказываться от наступательной операции с наступлением зимы. В этом всех заверил председатель объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун.

Фото: openverse.org

При этом американский чиновник признал, что зима для Киева определённо будет непростой.

"Я понимаю, что зимние месяцы будут более сложными, но у Украине есть намерение продолжать свои наступательные операции на протяжении зимних месяцев", — сказал Браун на пресс-конференции в Брюсселе.

Браун пообещал, что Вашингтон и дальше будет оказывать необходимую помощь Киеву.

В Брюсселе проводилось обсуждение вопроса о продолжении военной помощи Украине.