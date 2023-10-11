Украина не собирается отказываться от наступательной операции с наступлением зимы. В этом всех заверил председатель объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун.
При этом американский чиновник признал, что зима для Киева определённо будет непростой.
"Я понимаю, что зимние месяцы будут более сложными, но у Украине есть намерение продолжать свои наступательные операции на протяжении зимних месяцев", — сказал Браун на пресс-конференции в Брюсселе.
Браун пообещал, что Вашингтон и дальше будет оказывать необходимую помощь Киеву.
В Брюсселе проводилось обсуждение вопроса о продолжении военной помощи Украине.
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