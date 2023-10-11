Россия почти нашла альтернативу европейскому газовому рынку

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Россия почти полностью обнаружила альтернативу европейскому рынку газа, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели, как сообщает ТАСС.

Фото: wikimedia.org

Путин отметил, что объемы поставок на данный момент меньше, чем в Европе, но он выразил уверенность в их росте вместе с развитием экономики соответствующих стран.

"Мы фактически уже нашли альтернативу европейскому газовому рынку. Объемы пока меньше, чем в Европе, но они будут расти по мере роста экономики этих стран", — подчеркнул Путин.

Однако президент считает, что Европа в настоящее время не может полностью отказаться от российского газа, так как сталкивается с нехваткой физических объемов топлива.

Он также добавил, что увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США потребует времени. Путин подчеркнул, что существует много вариантов новых рынков сбыта для российского газа, и все они имеют право на существование.