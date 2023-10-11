В Киеве рассказали о "серьёзнейшем ударе в районе Авдеевки" со стороны ВС РФ

Продвижение российской армии в районе Авдеевки уже не вызывает сомнений. В ходе наступления ВС РФ наносят мощные удары по украинским подразделениям. Так описал происходящее на Авдеевском направлении экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: wikimedia.org

"Российское наступление идет в районе Купянска и сейчас они решили нанести серьезнейший удар в районе Авдеевки", — рассказал Соскин в своём YouTube-канале.

Политолог считает, что украинскому командованию во главе с Валерием Залужным нечего предъявить русским в ответ на этом участке.

Соскин напомнил, что у Киева почти не осталось денег и вооружения, а новые поставки с Запада сейчас под большим вопросом из-за эскалации в Израиле.