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В Киеве рассказали о "серьёзнейшем ударе в районе Авдеевки" со стороны ВС РФ

Мир

Продвижение российской армии в районе Авдеевки уже не вызывает сомнений. В ходе наступления ВС РФ наносят мощные удары по украинским подразделениям. Так описал происходящее на Авдеевском направлении экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

В Киеве рассказали о "серьёзнейшем ударе в районе Авдеевки" со стороны ВС РФ
Фото: wikimedia.org

"Российское наступление идет в районе Купянска и сейчас они решили нанести серьезнейший удар в районе Авдеевки", — рассказал Соскин в своём YouTube-канале.

Политолог считает, что украинскому командованию во главе с Валерием Залужным нечего предъявить русским в ответ на этом участке.

Соскин напомнил, что у Киева почти не осталось денег и вооружения, а новые поставки с Запада сейчас под большим вопросом из-за эскалации в Израиле.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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