Продвижение российской армии в районе Авдеевки уже не вызывает сомнений. В ходе наступления ВС РФ наносят мощные удары по украинским подразделениям. Так описал происходящее на Авдеевском направлении экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Российское наступление идет в районе Купянска и сейчас они решили нанести серьезнейший удар в районе Авдеевки", — рассказал Соскин в своём YouTube-канале.
Политолог считает, что украинскому командованию во главе с Валерием Залужным нечего предъявить русским в ответ на этом участке.
Соскин напомнил, что у Киева почти не осталось денег и вооружения, а новые поставки с Запада сейчас под большим вопросом из-за эскалации в Израиле.
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