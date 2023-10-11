Журналисты проследили за перемещением Анатолия Чубайса: остановился в отеле Дубая

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Анатолию Чубайсу нет возможности скрыться от вездесущих репортёров. На этот раз журналисты выяснили траты экс-главы "Роснано" на проживание в отеле ОАЭ.

Фото: ВК-аккаунт Анатолия Чубайса

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в дубайском отеле The Ritz-Carlton. Чубайс объяснил, что уже вернулся в Израиль, а свой отъезд в Дубай он назвал "давно запланированной, рабочей и короткой".

Журналитсты выяснили, что бывший руководитель госкорпорации "Роснано" останавливался в номере, окна которого выходят на море. Стоимость двухдневного проживания в отеле ОАЭ составила 275 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Чубайс улетел из Израиля после атаки боевиков ХАМАС на страну.