Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов сообщил, что израильские военные уезжают с Украины на родину

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал, что израильские военные и инструкторы, которые воевали в зоне СВО на Украине, едут обратно к себе на родину.

Фото: https://www.elaosboa.com/

"Некоторые из них находились в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах специального назначения. Эти все бойцы, получается, снимаются и возвращается к себе на родину", — сказал Алаудинов в эфире Первого канала.

Так помощник главы Чечни охарактеризовал влияние событий в Израиле на ход украинского конфликта.

Алаудинов подчеркнул, что израильских военных, сражающихся на стороне Киева в зоне спецоперации, очень много, и их отъезд, безусловно, деморализует ВСУ.

Алаудинов считает, что из-за эскалации в Израиле Киев не будет получать вооружение от США и ЕС, как раньше, а украинский вопрос станет теперь для Запада даже не второстепенным, а вообще очень малозначимым.