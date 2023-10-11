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Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов сообщил, что израильские военные уезжают с Украины на родину

Мир

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал, что израильские военные и инструкторы, которые воевали в зоне СВО на Украине, едут обратно к себе на родину.

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов сообщил, что израильские военные уезжают с Украины на родину
Фото: https://www.elaosboa.com/

"Некоторые из них находились в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах специального назначения. Эти все бойцы, получается, снимаются и возвращается к себе на родину", — сказал Алаудинов в эфире Первого канала.

Так помощник главы Чечни охарактеризовал влияние событий в Израиле на ход украинского конфликта.

Алаудинов подчеркнул, что израильских военных, сражающихся на стороне Киева в зоне спецоперации, очень много, и их отъезд, безусловно, деморализует ВСУ.

Алаудинов считает, что из-за эскалации в Израиле Киев не будет получать вооружение от США и ЕС, как раньше, а украинский вопрос станет теперь для Запада даже не второстепенным, а вообще очень малозначимым.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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