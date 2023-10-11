Шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что США возглавят коалицию стран, оказывающих помощь Украине в развитии её военно-воздушных сил (ВВС), сообщает РИА Новости.
"Я горжусь объявить, что США вновь выступят впереди, чтобы помочь возглавить коалицию стран, сотрудничающих с Украиной по развитию её ВВС", — сказал он.
Отмечается, что в эту группу в качестве лидеров войдут Дания и Нидерланды. Главной задачей коалиции станет оказание помощи Украине в освоении истребителей американского производства F-16.
Также Остин заявил, что Эстония и Люксембург будут возглавлять коалицию стран, оказывающих поддержку Украине в области кибербезопасности, в то время как Литва будет предоставлять помощь в разминировании.
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