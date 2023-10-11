Положение украинского лидера Владимира Зеленского является непростым, в Европе и США от него ощущается значительная усталость. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, часть разговора с которым опубликована в Telegram-канале Павла Зарубина.
"Зеленский находится в достаточно сложном положении. Это очевидно. Во-первых, он начинает надоедать. Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе. Люди начинают задаваться вопросом: на что этот человек тратит наши деньги", — сказал Песков.
Представитель Кремля напомнил, что Украина является настоящим "оазисом коррупции на Земле", и мировым лидерам это обстоятельство не по нраву.
Песков уверен, что недовольство Зеленским будет только нарастать. Он, со своей стороны, это чувствует, мечется и не желает, чтобы предназначенное Украине вооружение шло в Израиль.
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