Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Зеленский начинает надоедать всем в США и ЕС

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Положение украинского лидера Владимира Зеленского является непростым, в Европе и США от него ощущается значительная усталость. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, часть разговора с которым опубликована в Telegram-канале Павла Зарубина.

Фото: CreativeCommons

"Зеленский находится в достаточно сложном положении. Это очевидно. Во-первых, он начинает надоедать. Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе. Люди начинают задаваться вопросом: на что этот человек тратит наши деньги", — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Украина является настоящим "оазисом коррупции на Земле", и мировым лидерам это обстоятельство не по нраву.

Песков уверен, что недовольство Зеленским будет только нарастать. Он, со своей стороны, это чувствует, мечется и не желает, чтобы предназначенное Украине вооружение шло в Израиль.