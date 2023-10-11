Польский журналист в шоке: В Швейцарии до сих пор работают русские из "Газпрома"

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Известный польский тележурналист Михал Рахонь шокирован тем, что компания, управляющая "Северным потоком", до сих пор базируется в швейцарском городе Цуг, и, более того, там работают русские, сообщает EADaily.

Фото: Оpenverse

Польский журналист попытался проникнуть в здание, но его не пропустила служба безопасности, и затем к нему обратились представители полиции.

"Сегодня, когда идет этот репортаж, газопроводы 'Северный поток' и 'Северный поток-2' не функционируют. Неясно, кто и как их взорвал, но ясно, что компания, созданная 4 октября 2006 года и зарегистрированная в швейцарском городе Цуг, до сих пор активна", — сообщил Рахонь в программе "Перезагрузка".

Визит польского журналиста в штаб-квартиру быстро завершился вмешательством службы безопасности и прибытием полиции. Впоследствии, как отметил Рахонь, к акции против него присоединились люди, которые изначально представлялись швейцарцами или немцами.

"Однако, когда их заставили перейти на родной язык, оказалось, что им удобнее всего говорить по-русски. Они также отказались отвечать на вопросы о своем имени и месте работы", — рассказал Рахонь.