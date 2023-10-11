Украинские власти Авдеевки рассказали об ожесточённых боях в городе

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В районе Авдеевки на протяжении нескольких дней продолжаются кровопролитные бои. Об этом проинформировал глава военной администрации города, находящегося под контролем Киева, Виталий Барабаш.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Ситуация сложная. Ожесточенные бои идут второй день", — сказал Барабаш в беседе с изданием Politico.

Американские журналисты отметили, что бойцы ВСУ отступили со своих прежних позиций в северной части Авдеевки, но до сих пор удерживаются на территории самого города.

Барабаш не исключил возможности окружения Авдеевки. При этом он отметил, что такой риск был на протяжении всего последнего года.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что ситуация в подконтрольной Киеву Авдеевке усложнилась и обратился к правительству с просьбой оперативно перебросить в город имеющиеся резервы.