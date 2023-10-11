Задача США и НАТО — военное "освоение" пространства бывшего СССР

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Задача НАТО и коллективного Запада — военное "освоение" пространства бывшего Союза.

Фото: flickr.com/ The U.S. Army

Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ сказал директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.

"Основные усилия сосредоточены на формировании "пояса нестабильности" на южных границах СНГ", — отметил глава ФСБ на мероприятии в Баку.

Вашингтон и Лондон наращивают активность разведки в Афганистане, чтобы вернуться. Под предлогом сдерживания там "террористической угрозы" НАТО и Штаты активно навязывают республикам Центральной Азии свои услуги в военной сфере и по линии безопасности на границе.

Спецслужбы Великобритании и США пытаются дестабилизировать там ситуацию, внося раскол в верхушку правительственных партий.

Основная цель террористов — захват власти в Центральной Азии, включая Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, и их включение во "всемирный халифат". Штаты и Британия участвуют в этом, подытожил Бортников.