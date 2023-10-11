На концерте Витаса в Китае более 7 тыс. человек прошли по фактически фальшивым билетам. Согласно словам Сергея Пудовкина, продюсера певца, в Сучжоу был аншлаг, но число пришедших оказалось значительно больше, чем вмещает зал, сообщает EADaily.
"Количество проданных билетов составило 62 тыс. при том, что в продаже было 55 тыс. билетов", — сообщил Пудовкин в телеграм-канале Shot.
Пудовкин выразил удивление, спрашивая, "где же деньги?" у организаторов концертов. Они объявили, что перекупщики смогли сделать невероятное. Билеты на концерты были оборудованы несколькими мерами защиты, включая голограммы и идентификационные коды. Однако были созданы поддельные билеты, настолько качественные, что сканеры не смогли их отличить, и зрители прошли в зал с фальшивыми билетами.
В рамках гастрольного тура Витаса в Китае было запланировано 15 концертов. Продюсер предупреждает, что подобная ситуация может повториться и на других концертах, включая тот, который состоится на стадионе в Сучжоу.
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