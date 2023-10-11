В США заявили, что ВСУ в зоне СВО "всегда находятся под обстрелом" русских

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Украинские военные постоянно находятся под непрекращающимся обстрелом российских бойцов, использующих для этого разные виды оружия. Об этом рассказали сами бойцы ВСУ, слова которых приводит газета The New York Times.

Фото: newsrnd.com

"Вы видели нашу позицию, она всегда под обстрелом. Очень сложно удерживать эти линии", — рассказал журналистам украинский военный.

Бойцы ВСУ отметили, что огонь со стороны российских позиций ведётся в постоянном режиме. По словам украинских военных, ВС РФ используют против них практически все типы оружия: в любой момент можно ждать, что рядом с тобой будет брошена граната или фугасная бомба.

Поэтому в украинских войсках царит огромная усталость и истощение, добавили авторы.