Украинские военные постоянно находятся под непрекращающимся обстрелом российских бойцов, использующих для этого разные виды оружия. Об этом рассказали сами бойцы ВСУ, слова которых приводит газета The New York Times.
"Вы видели нашу позицию, она всегда под обстрелом. Очень сложно удерживать эти линии", — рассказал журналистам украинский военный.
Бойцы ВСУ отметили, что огонь со стороны российских позиций ведётся в постоянном режиме. По словам украинских военных, ВС РФ используют против них практически все типы оружия: в любой момент можно ждать, что рядом с тобой будет брошена граната или фугасная бомба.
Поэтому в украинских войсках царит огромная усталость и истощение, добавили авторы.
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