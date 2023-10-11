Путин заявил, что стягивание авианосцев США к Израилю усугубляет ситуацию

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Вашингтон стягивает авианосцы к Израилю. Это лишь ухудшает обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, следует из заявления российского президента Владимира Путина.

Фото: openverse

Глава государства подчеркнул, что не очень понимает смысл переброски авианосных групп США.

"Они собираются бомбардировать Лиман или что? Или просто решили попугать кого-то? Ну, там есть люди, которые уже ничего не боятся", — сказал лидер РФ во время пленарного заседания Российской энергетической недели.

Путин призвал к поиску компромиссных решений вместо стягивания авианосцев. По его словам, действия США "нагнетают обстановку", что может привести к расширению конфликта.

Ранее президент РФ сообщил, что в ходе палестино-израильского конфликта наблюдается большое ожесточение с обеих сторон. Путин потребовал минимизировать потери среди гражданского населения в период боевых действий.