Вашингтон стягивает авианосцы к Израилю. Это лишь ухудшает обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, следует из заявления российского президента Владимира Путина.
Глава государства подчеркнул, что не очень понимает смысл переброски авианосных групп США.
"Они собираются бомбардировать Лиман или что? Или просто решили попугать кого-то? Ну, там есть люди, которые уже ничего не боятся", — сказал лидер РФ во время пленарного заседания Российской энергетической недели.
Путин призвал к поиску компромиссных решений вместо стягивания авианосцев. По его словам, действия США "нагнетают обстановку", что может привести к расширению конфликта.
Ранее президент РФ сообщил, что в ходе палестино-израильского конфликта наблюдается большое ожесточение с обеих сторон. Путин потребовал минимизировать потери среди гражданского населения в период боевых действий.
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