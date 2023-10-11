Без поддержки Польши Украина рискует потерять свою независимость. Так считает бывший министр обороны Польши Антони Мацеревич.
В ходе интервью телеканалу Telewizja Republika Мацеревич отметил укрепление украинско-немецких отношений, подчеркнув, что такое развитие событий Варшаву никак не устраивает.
Бывший министр уверен, что такая политика украинского лидера Владимира Зеленского направлена и против Польши, и против самой же Украины.
"Это очень глубокая стратегическая ошибка господина Зеленского. Я надеюсь, что господин Зеленский и его советники поймут, что без поддержки Польши Украина утратит свою независимость, а не вернет ее", — сказал Мацеревич.
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