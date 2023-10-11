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Экс-министр обороны Польши предсказал потерю независимости Киевом в случае отказа от связи с Варшавой

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Мир

Без поддержки Польши Украина рискует потерять свою независимость. Так считает бывший министр обороны Польши Антони Мацеревич.

Экс-министр обороны Польши предсказал потерю независимости Киевом в случае отказа от связи с Варшавой
Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

В ходе интервью телеканалу Telewizja Republika Мацеревич отметил укрепление украинско-немецких отношений, подчеркнув, что такое развитие событий Варшаву никак не устраивает.

Бывший министр уверен, что такая политика украинского лидера Владимира Зеленского направлена и против Польши, и против самой же Украины.

"Это очень глубокая стратегическая ошибка господина Зеленского. Я надеюсь, что господин Зеленский и его советники поймут, что без поддержки Польши Украина утратит свою независимость, а не вернет ее", — сказал Мацеревич.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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