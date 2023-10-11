Спешно покинувшего Израиль Анатолия Чубайса заметили в ОАЭ

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Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс снова попал в объектив фотоаппарата. На этот раз бывшего спецпредставителя президента РФ заметили в Дубае.

Фото: ВК-аккакунт Анатолия Чубайса

В Сети снова расходятся снимки с Анатолием Чубайсом. После фото с рюкзаком в аэропорту в зоне на вылет из Израиля экс-главу госкорпорации РФ сняли в госучреждении ОАЭ.

Фото опубликовал Telegram-канал "Божена". Высказывается предположение, что Чубайс в Дубае продлевает ВНЖ.

"Обещает буквально завтра вернуться. А вот куда — в Израиль или к независимым исследователям — вопрос. По крайней мере, до нападения ХАМАСа он обещал основаться в Израиле всерьёз", — гласит пост в Telegram-канале.