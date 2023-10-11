Израиль отказался от военной помощи со стороны Германии. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Министр обороны Германии рассказал, что предложил помощь своему коллеге из Израиля Йоаву Галланту и израильскому военному атташе в Германии.
"Оба пока заявили, что им не нужна военная или техническая поддержка. Речь идет о политической поддержке", — сказал Писториус, которого цитирует телеканал NTV.
Также в Минобороны ФРГ сообщили, что готовы оказать Израилю гуманитарную помощь, однако Тель-Авив пока об этом не просил.
Писториус подчеркнул, что политическая поддержка Израиля со стороны Берлина не нуждается в дополнительных просьбах.
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