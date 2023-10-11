В Минобороны ФРГ сообщили, что Израиль пока не нуждается в их помощи

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Израиль отказался от военной помощи со стороны Германии. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Фото: wikimedia.org

Министр обороны Германии рассказал, что предложил помощь своему коллеге из Израиля Йоаву Галланту и израильскому военному атташе в Германии.

"Оба пока заявили, что им не нужна военная или техническая поддержка. Речь идет о политической поддержке", — сказал Писториус, которого цитирует телеканал NTV.

Также в Минобороны ФРГ сообщили, что готовы оказать Израилю гуманитарную помощь, однако Тель-Авив пока об этом не просил.

Писториус подчеркнул, что политическая поддержка Израиля со стороны Берлина не нуждается в дополнительных просьбах.