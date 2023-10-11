Представители израильской армии не подтвердили информацию о "младенцах с отрезанными головами", якобы найденными в одном из населённых пунктов. Об этом пишет турецкое агентство Anadolu.
"Мы видели эту новость, но у нас нет никаких подробностей или подтверждений по этому поводу", — сказал спикер израильской армии.
Ранее репортёр израильского канала i24NEWS Николь Зедек сообщила, что в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля были найдены тела 200 израильтян, включая 40 детей, которые были убиты ХАМАС.
Массированные ракетные атаки из сектора Газа начались в Израиле утром 7 октября. Военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило о начале операции "Потоп Аль-Аксы", направленной против Израиля. Армия обороны Израиля в ответ анонсировала проведение операции "Железные мечи", целью которой является ХАМАС в секторе Газа.
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